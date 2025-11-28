Чому не всі отримали "зимову тисячу"?

Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також "Тисяча Зеленського": на що не можна витратити підтримку від держави

За словами міністра, наразі "зимову тисячу" по всій країні поступово отримують більш ніж 1,8 мільйона пенсіонерів та отримувачі соціальних виплат, яких обслуговує Укрпошта. Їм кошти надходять автоматично та без подання будь-яких заяв.

На додачу понад 550 тисяч людей подали заяву на 1 000 гривень підтримки у відділеннях Укрпошти самостійно.

Паралельно держава вже перерахувала майже 1,9 мільярда гривень за заявками, які громадяни подали через Дію в перший день програми, 15 листопада,

– наголосив Улютін.

Тим, кому "зимова тисяча" за заявами ще не надійшла, доведеться почекати. Міністр пообіцяв повідомити окремо про наступну виплату коштів.

Також понад 230 тисяч українців за 5 днів дії програми подали заявки на виплату 6 500 гривень "Зимової підтримки" для найбільш вразливих категорій населення. Перші виплати планують розпочати з 10 грудня.

Варто знати! На додачу 280 тисяч українських родин вже одержали компенсацію на оплату електроенергії. Її надають автоматично разом із субсидією або пільгами на житлово-комунальні послуги.

Коли потрібно використати "зимову тисячу"?

Програма зимової підтримки, яка дозволяє українцям отримати 1 000 гривень від держави, стартувала 15 листопада. Тоді, за словами президента Володимира Зеленського, за 2 години було подано пів мільйона заявок.

Втім, час подати заявку на "зимову тисячу" ще є. Зробити це можна до 24 грудня у Дії або на Укрпошті.

Однак варто пам'ятати, що термін використання допомоги обмежений:

Тим, хто отримує пенсію чи соціальні виплати на Укрпошті й одержав 1 000 гривень автоматично, необхідно витратити кошти до 25 грудня 2025 року.

Українцям, які оформили заяву на 1 000 через Укрпошту, слід скористатися нею до 25 січня 2026 року.

А "зимову тисячу", яка надійшла на картку "Національний кешбек" через Дію, потрібно витратити до 30 червня 2026 року.

Варто знати! За інформацією прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, вже понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1 000 гривень зимової підтримки.

На що можна і не можна витратити "зимову тисячу"?