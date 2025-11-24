На що не можна витрачати кошти?

"Зимова підтримка" спрямована на те, щоб допомогти українцям взимку, коли витрати зростають. Тому тисячу гривень від держави можна витратити на найнеобхідніші речі, як продукти харчування, ліки чи комунальні послуги, передає 24 Канал з посиланням на умови програми.

Однак програма обмежує громадян щодо використання коштів від держави. Зокрема, це стосується навіть продуктів. Купувати за "зимову тисячу" можна лише товари українського виробництва.

Не дозволяється придбати за ці кошти й підакцизні товари. Тобто алкоголь та тютюнові вироби оплатити "зимовою тисячею" не вдасться.

Окрім того, гроші не можна витратити на розваги:

на оплату рахунки у кафе чи ресторанах;

на квитки у кіно та інші розважальні заклади;

на прикраси чи ювелірні коштовності;

на дорогий одяг та електроніку.

Зауважте, що наразі "зимову тисячу" також не дозволяється витрачати на мобільний зв'язок та інтернет – ні на оплату послуг, ні на поповнення рахунків.

Важливо! Однак українці можуть спрямувати кошти "зимової підтримки" на благодійність, зокрема на допомогу Збройним силам.

Чому не на все можна витрачати кошти?

Можливостей для витрати "зимової тисячі" стало менше після змін, які внесли до "Національного кешбеку". Адже українці можуть отримати кошти на рахунок цієї програми.

"Зимову підтримку" та "Національний кешбек" вирішили синхронізувати. Тому з 22 листопада внесли зміни до переліку дозволених товарів та послуг, на які можна витрачати кошти, зазначає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Раніше цими грошима дозволялося також оплачувати:

медичні послуги, зокрема, стоматологічні;

юридичні послуги;

витрати на освіту та спорт;

відвідування театрів, кінотеатрів, виставок тощо;

мобільний зв'язок;

транспортні послуги та інші.

Завдяки змінам обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки витрачатимуться передусім на базові й необхідні витрати, зазначили в Мінекономіки.

Варто знати! За цими умовами українці можуть витратити "зимову тисячу" до 30 червня 2026 року.

Хто не отримає "зимову тисячу"?