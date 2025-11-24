На что нельзя тратить средства?

"Зимняя поддержка" направлена на то, чтобы помочь украинцам зимой, когда расходы растут. Поэтому тысячу гривен от государства можно потратить на самые необходимые вещи, как продукты питания, лекарства или коммунальные услуги, передает 24 Канал со ссылкой на условия программы.

Однако программа ограничивает граждан по использованию средств от государства. В частности, это касается даже продуктов. Покупать за "зимнюю тысячу" можно только товары украинского производства.

Не разрешается приобрести за эти средства и подакцизные товары. То есть алкоголь и табачные изделия оплатить "зимней тысячей" не удастся.

Кроме того, деньги нельзя потратить на развлечения:

на оплату счета в кафе или ресторанах;

на билеты в кино и другие развлекательные заведения;

на украшения или ювелирные драгоценности;

на дорогую одежду и электронику.

Заметьте, что сейчас "зимнюю тысячу" также не разрешается тратить на мобильную связь и интернет – ни на оплату услуг, ни на пополнение счетов.

Важно! Однако украинцы могут направить средства "зимней поддержки" на благотворительность, в частности на помощь Вооруженным силам.

Почему не на все можно тратить средства?

Возможностей для траты "зимней тысячи" стало меньше после изменений, которые внесли в "Национальный кэшбек". Ведь украинцы могут получить средства на счет этой программы.

"Зимнюю поддержку" и "Национальный кэшбек" решили синхронизировать. Поэтому с 22 ноября внесли изменения в перечень разрешенных товаров и услуг, на которые можно тратить средства, отмечает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Ранее этими деньгами разрешалось также оплачивать:

медицинские услуги, в частности, стоматологические;

юридические услуги;

расходы на образование и спорт;

посещение театров, кинотеатров, выставок и т.д;

мобильную связь;

транспортные услуги и другие.

Благодаря изменениям обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут тратиться прежде всего на базовые и необходимые расходы, отметили в Минэкономики.

Стоит знать! По этим условиям украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" до 30 июня 2026 года.

