Чому бізнес хоче скасувати "Нацкешбек"?

Урядова програма "Національний кешбек" має на меті стимулювати споживачів купувати товари українського виробництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Раду Бізнесу.

Дивіться також Не лише чай Lovare: які компанії спонсорують новий сезон шоу "Холостяк"

Проте представники бізнесу вважають, що запроваджена програма фактично дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію. За їхніми словами, виправити ситуацію можна двома способами:

розширити "Нацкешбек" для ФОПів на спрощеній системі оподаткування;

скасувати "Нацкешбек".

Зауважте! У 2024 році уряд запустив масштабну ініціативу – програму "Національний кешбек", яка має стимулювати купівлю українських товарів. Держава фактично пропонує громадянам повернення 10% від вартості українських товарів.

До слова, раніше бізнес уже закликав змінити програму "Національний кешбек", повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацплатформу малого та середнього бізнесу.

У січні 2025 року вони створили звернення, у якому зазначили, що поточні умови програми обмежують їх у праві конкурувати на роздрібному ринку. Підприємці звернули увагу на те, що основними умовами для учасника програми є:

державна реєстрація як суб’єкта господарювання в Україні;

розкриття структури власності;

не перебування на спрощеній системі оподаткування;

подання до ДПС звітності, пов’язаної із застосуванням реєстратора розрахункових операцій;

подання заяви про приєднання до проекту засобами Порталу Дія.

Таким чином, умови не поширюються на малих та мікропідприємців і надають перевагу торговим мережам.

Що відомо про програму "Нацкешбек"?