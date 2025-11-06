Чому бізнес хоче скасувати "Нацкешбек"?
Урядова програма "Національний кешбек" має на меті стимулювати споживачів купувати товари українського виробництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Раду Бізнесу.
Проте представники бізнесу вважають, що запроваджена програма фактично дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію. За їхніми словами, виправити ситуацію можна двома способами:
- розширити "Нацкешбек" для ФОПів на спрощеній системі оподаткування;
- скасувати "Нацкешбек".
Зауважте! У 2024 році уряд запустив масштабну ініціативу – програму "Національний кешбек", яка має стимулювати купівлю українських товарів. Держава фактично пропонує громадянам повернення 10% від вартості українських товарів.
До слова, раніше бізнес уже закликав змінити програму "Національний кешбек", повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацплатформу малого та середнього бізнесу.
У січні 2025 року вони створили звернення, у якому зазначили, що поточні умови програми обмежують їх у праві конкурувати на роздрібному ринку. Підприємці звернули увагу на те, що основними умовами для учасника програми є:
- державна реєстрація як суб’єкта господарювання в Україні;
- розкриття структури власності;
- не перебування на спрощеній системі оподаткування;
- подання до ДПС звітності, пов’язаної із застосуванням реєстратора розрахункових операцій;
- подання заяви про приєднання до проекту засобами Порталу Дія.
Таким чином, умови не поширюються на малих та мікропідприємців і надають перевагу торговим мережам.
Що відомо про програму "Нацкешбек"?
Товари, що беруть участь у програмі "Національний кешбек", мають синьо-жовтий штрихкод і відповідний напис на упаковці. Для перевірки товару в магазині потрібно відкрити застосунок Дія, скористатися сканером штрихкодів і просканувати товар.
Державна програма "Національний кешбек" дозволяє донатити 10% кешбеку з покупок українських товарів на благодійність.
Відкриваючи карту "Національний кешбек", українці погоджуються на розкриття банківської таємниці та аналіз платіжних операцій. Клієнти зобов'язані повідомляти банк про зміни повноважень щодо розпорядження рахунком, а рахунок не можна використовувати для підприємницької діяльності.
Нацкешбек в Україні може не нараховуватись через непідключене касове обладнання магазину, незареєстрований товар, незареєстрованого продавця або технічний збій.