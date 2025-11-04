Які бренди спонсорують "Холостяк"?

Серед спонсорів – як українські виробники, так і міжнародні корпорації, повідомляє 24 Канал з посиланням на You Control.

Аналітики YouControl проаналізували компанії, які стоять за спонсорами цього сезону:

Комплекс Equides Club і ресторан Chalet Equides: локація проведення першої вечірки. Власниця ТОВ "Еквідес Клаб" – дружина Генадія Буткевича, співвласника мережі АТБ. Рестораном володіє його донька Анна. Ювелірний дім SOVA: власники – Юрій та Олександр Соваласники. Останній є нардепом 9 скликання. Вода "Карпатська джерельна": бренд належить ТОВ "Карпатські мінеральні води" під управлінням Петра та Сергія Устименків. Компанія є управителем арештованих активів, зокрема “Моршинської”. Чай Lovare: торгова марка належить АТ "Мономах". У 2025 році його власника оголосили в розшук за підозрою у співпраці з Росією. Однак компанія заявила, що захищатиме свою репутацію в суді. Мережа магазинів EVA: оператором є ТОВ "Руш", бенефеціарами якого виступають Руслан Шостак і Валерій Кіптик. ТМ "Водний світ": продукцію виробляє ТОВ "Аквафрост" під керівництвом Оксани Васильєвої. Сидр Dolcelini: торгова марка належить ПрАТ "Карлсберг Україна", що входить до данської пивоварної компанії Carlsberg Group. У 2023 році компанія повністю вийшла з ринку Росії, продавши пивоварню “Балтика”.

Що стосується міжнародних брендів, то дослідники виділили Philips, Maybelline, KitKat і Teva. Ці компанії з міжнародними офісами не припинили діяльність своїх "дочок" у Росії.

