Мірешкін сказав, що для нього "Холостяк" – це "вульгарність". Про це актор заявив в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Характер", передає 24 Канал.
Данііл Мірешкін хотів би, щоб проєкт "Холостяк" зник з українського медіапростору.
Мене дратує, що наші творці, які відповідають за медіаконтент, чомусь ставляться до глядача, як до д*біла. Нам треба почати поважати глядачів і спілкуватися з ними як з українцями, які зараз воюють, стійкі, донатять, тобто як зі свідомими людьми,
– сказав актор.
Мірешкін зазначив, що контент впливає на суспільство, тож його потрібно покращувати, аби люди ставали більш свідомими.
Для мене цей проєкт – це деграданський продукт, який не приносить користі нашій державі. А зараз це впливає, від цього залежить наша безпека, майбутнє покоління. Ми від цього залежимо,
– додав Данііл.
До речі! Данііл Мірешкін уже не вперше критикує реаліті-шоу "Холостяк". "Чому в час, коли українці не можуть зібрати достатньо коштів на дрони та бракує людей на фронті, українське телебачення продовжує транслювати низькоякісні розважальні проєкти?", – обурився актор у відеозверненні, яке опублікував в інстаграмі.
Новий сезон проєкту "Холостяк": головне
Нагадаємо, що прем'єра 14 сезону проєкту "Холостяк" відбулась 17 жовтня на телеканалі СТБ. Цього разу дівчата борються за серце Тараса Цимбалюка.
Перша вечірка, яку команда проєкту розділила на два випуски, проходила у стилі кінофестивалю. Актор зустрічав учасниць на червоній доріжці, а вони виходили до нього з білого лімузина.
У 3 випуску, який вийшов 31 жовтня, дівчата заселились у будинок і сходили на перші побаченні з Цимбалюком.
На "Холостяку" залишились 13 дівчат. В останньому випуску Тарас попрощався з турагенткою Ніколєттою Бірюковою і фотомоделлю Вікторією Крилас. Володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія добровільно покинула проєкт після гучної сварки з іншими учасницями.