Мірешкін сказав, що для нього "Холостяк" – це "вульгарність". Про це актор заявив в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Характер", передає 24 Канал.

Данііл Мірешкін хотів би, щоб проєкт "Холостяк" зник з українського медіапростору.

Мене дратує, що наші творці, які відповідають за медіаконтент, чомусь ставляться до глядача, як до д*біла. Нам треба почати поважати глядачів і спілкуватися з ними як з українцями, які зараз воюють, стійкі, донатять, тобто як зі свідомими людьми,

– сказав актор.

Мірешкін зазначив, що контент впливає на суспільство, тож його потрібно покращувати, аби люди ставали більш свідомими.

Для мене цей проєкт – це деграданський продукт, який не приносить користі нашій державі. А зараз це впливає, від цього залежить наша безпека, майбутнє покоління. Ми від цього залежимо,

– додав Данііл.

До речі! Данііл Мірешкін уже не вперше критикує реаліті-шоу "Холостяк". "Чому в час, коли українці не можуть зібрати достатньо коштів на дрони та бракує людей на фронті, українське телебачення продовжує транслювати низькоякісні розважальні проєкти?", – обурився актор у відеозверненні, яке опублікував в інстаграмі.

