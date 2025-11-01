Крім того, заявила, що збирається до суду. Детальніше про скандал учасниць і неочікувані заяви дівчат – далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми "Холостяк" 14 сезон 3 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

З чого почався скандал?

Після того як Софія, Яна та Анастасія повернулися з першого групового побачення сезону в будинку виникла словесна перепалка. Спершу дівчата обговорювали зустріч учасниць з Тарасом Цимбалюком, та згодом вектор розмови змінився.

Підприємиця Ірина та косметологиня Оксана вирішили "вивести на чисту воду" "Міс Україна-2023". Вони звинуватили Софію Шамію в нещирості, мовляв, дівчина на камеру та поза нею – дві різні людини.

Ми ввечері на кухні спілкувалися з Ірою. Прийшла Софія, і я спеціально сказала:

мені, наприклад, не дуже зрозуміло, як Софійка може вибудовувати стосунки з чоловіком, який на 15 років старший, тому що я у 20 років думала зовсім про інше. І тут Софія розвертається, починає агресувати: "Ти! Скільки тобі років? Тобі під 30! Ти мені заздриш!". Я злякалася, якщо чесно, тому що я не очікувала, що вона відразу почне кидатись,

– сказала Оксана.

Ірина ж додала: "В камері вона тримає себе так, як "Міс України", а за камерою – як бичка".

До того ж косметологиня Оксана заявила, нібито Софія була коханкою чоловіка її вагітної клієнтки.

Скандал між учасницями "Холостяка-14": дивіться відео онлайн

Як Софія відреагувала на звинувачення?

Дівчина заявила, що це просто чутки й не збирається нікому нічого доводити. Після цього конфлікту Шамія вирішила зібрати речі й покинути реаліті.

Я не оточую себе в повсякденному житті настільки негативними людьми,

– сказала вона ще на "Холостяку".

Водночас, коли випуск вийшов в ефір, Софія виставила інстаграм-сторіс: "Зустрінемось в суді".

Софія Шамія заявила, що збирається в суд / скриншот з інстаграм-сторіс



Також допис про це вона опублікувала в соцмережі Threads. Водночас подробиць не повідомляла, лише сказала, що це не позов на СТБ.

Що ще відбулося у третьому випуску "Холостяка-14"?