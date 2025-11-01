Кроме того, заявила, что собирается в суд. Подробнее о скандале участниц и неожиданные заявления девушек – далее в материале 24 Канала.
С чего начался скандал?
После того как София, Яна и Анастасия вернулись с первого группового свидания сезона в доме возникла словесная перепалка. Сначала девушки обсуждали встречу участниц с Тарасом Цимбалюком, но впоследствии вектор разговора изменился.
Предпринимательница Ирина и косметолог Оксана решили "вывести на чистую воду" "Мисс Украина-2023". Они обвинили Софию Шамию в неискренности, мол, девушка на камеру и вне ее – два разных человека.
Мы вечером на кухне общались с Ирой. Пришла София, и я специально сказала:
мне, например, не очень понятно, как Софийка может выстраивать отношения с мужчиной, который на 15 лет старше, потому что я в 20 лет думала совсем о другом. И тут София разворачивается, начинает агрессировать: "Ты! Сколько тебе лет? Тебе под 30! Ты мне завидуешь!". Я испугалась, если честно, потому что я не ожидала, что она сразу начнет бросаться,
– сказала Оксана.
Ирина же добавила: "В камере она держит себя так, как "Мисс Украины", а за камерой – как бычка".
К тому же косметолог Оксана заявила, якобы София была любовницей мужа ее беременной клиентки.
Скандал между участницами "Холостяка-14": смотрите видео онлайн
Как София отреагировала на обвинения?
Девушка заявила, что это просто слухи и не собирается никому ничего доказывать. После этого конфликта Шамия решила собрать вещи и покинуть реалити.
Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми,
– сказала она еще на "Холостяке".
В то же время, когда выпуск вышел в эфир, София выставила инстаграм-сторис: "Встретимся в суде".
София Шамия заявила, что собирается в суд / скриншот из инстаграм-сторис
Также пост об этом она опубликовала в соцсети Threads. В то же время подробностей не сообщала, только сказала, что это не иск на СТБ.
Что еще произошло в третьем выпуске "Холостяка-14"?
- Кроме того, что у Тараса Цимбалюка было групповое свидание в театре с Софией Шамией, Яной Андриенко и Анастасией Половинкиной, на личную встречу с актером также пошла Дарья Романец. Во время второго свидания Холостяк с участницей создавали духи.
- После того актер пообщался с Ириной Пономаренко, Ольгой Дзундзой и Викторией Крылас. Сначала они вместе потренировались, а затем – посетили ресторан.
- Далее состоялась церемония роз. Тарас Цимбалюк попрощался с Николеттой Бирюковой и Викторией Крылас.