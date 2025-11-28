Проте не всі продовжили свій шлях на проєкті. Про те, хто з учасниць покинув проєкт цього тижня – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

До теми "Холостяк" 14 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

У сьомому випуску Тарас Цимбалюк попрощався з професійною вершницею Валерією Жуковською. Відбулося це ще до церемонії троянд. Холостяк пояснив, що вони з дівчиною дивляться на цей світ по-різному.

Я ні про що не жалкую. Можу тільки подякувати. Це життя,

– сказала учасниця, повертаючись додому.

Валерія Жуковська / Фото СТБ



