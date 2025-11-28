Однако не все продолжили свой путь на проекте. О том, кто из участниц покинул проект на этой неделе – смотрите в материале 24 Канала.
К теме "Холостяк" 14 сезон 6 выпуск: кто из девушек покинул проект
В седьмом выпуске Тарас Цимбалюк попрощался с профессиональной всадницей Валерией Жуковской. Произошло это еще до церемонии роз. Холостяк объяснил, что они с девушкой смотрят на этот мир по-разному.
Я ни о чем не жалею. Могу только поблагодарить. Это жизнь,
– сказала участница, возвращаясь домой.
Валерия Жуковская / Фото СТБ