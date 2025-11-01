Тринадцать девушек прошли дальше. Что известно об участницах, читайте на сайте 24 Канала.
Юлия Артюх
Девушка работает менеджером по логистике. Она одесситка и имеет 3-летнего сына Павла. Юлии 27 лет.
Ирина Пономаренко
Девушка запомнилась многим благодаря своему яркому образу – розовой шляпе. Ирина работает моделью. Ей 26 лет.
Юлия Коренюк
Fashion-фотограф из Одессы с более чем 10-летним опытом. Кроме фотосъемок она также является преподавательницей.
Надин Головчук
26-летняя фотомодель из Хмельницкого.
Ольга Дзундза
Фитнес-тренер и мастер спорта по легкой атлетике. Ей 38 лет. Женщина была замужем 20 лет. От первого брака Ольга имеет двоих детей: сына, которому 15 лет, и 10-летнюю дочь.
Ирина Кулешина
30-летняя предпринимательница, которая имеет собственный бренд купальников.
Надежда Авраменко
Этой участнице 28 лет. На первое знакомство с Тарасом она пришла со стулом, ведь невысокого роста. Надежда имеет собственный салон красоты, который открыла уже во время полномасштабного вторжения. Девушка рассказывала, что до этого работала на разных должностях, а сейчас мечтает масштабировать бизнес.
Валерия Жуковская
Девушка запомнилась многим зрителям, потому что стала первой участницей, которая имела полноценное свидание с холостяком. Ей 28 лет и 16 из них она занимается верховой ездой. Валерия имеет титул мастера спорта Украины по выездке.
Дарья Романец
28-летняя владелица свадебного агентства. На первую вечеринку она пришла в образе "Принцессы Лебедь".
Оксана Шанюк
Врач-косметолог из Киева. Ей 30 лет.
Яна Андриенко
Она преподает алгебру и геометрию в гимназии в Киеве. Женщина рассказывала, что именно ученики смотивировали ее принять участие в проекте. Ей 29 лет.
Анастасия Половинкина
Проектный менеджер, которая работает в сфере милтек. Анастасия занимается военной амуницией и оружием, сотрудничает с Агентством регионального развития Киевской области.
Диана Зотова
Модель Диана Зотова. Девушка была знакома с Тарасом Цимбалюком еще до начала реалити. Они три года назад общались в соцсетях, даже должны были встретиться, но так этого и не сделали. Теперь Диана пришла на "Холостяк" за "вторым шансом".
Николетта Бирюкова (покинула проект в 3 выпуске)
29-летняя турагентка из Ровно. Во время первой встречи девушка предложила Тарасу набить тату на память об этом дне. Она получила первую розу 14 сезона.
Виктория Крылас (покинула проект в 3 выпуске)
25-летняя фотомодель из столицы.
София Шамия (покинула проект в 3 выпуске)
Девушке 20 лет и она уже имеет титул "Мисс Украина 2023". София учится в медицинском университете, но во время первой вечеринки опозорилась тем, что не знала, что такое турникет.