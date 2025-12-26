Главный герой уже сделал финальный выбор. Победительницей проекта стала модель Надин Головчук, пишет 24 Канал.

К слову Что известно о Надин Головчук – победительнице "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком

Тарас Цимбалюк вручил Надин Головчук желанное кольцо.

Любовь – это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории,
– обратился Тарас к Надин.

Головчук отметила, что также хотела бы попробовать построить совместную историю с актером вне проекта.

Что известно о Надин Головчук?

  • Надин Головчук – 26-летняя фотомодель из Хмельницкого. В детстве девушка столкнулась с буллингом из-за внешности и как-то даже задумывалась о том, чтобы сменить имя.

  • Модель умеет постоять за себя. Она мечтает построить семью, где будет чувствовать спокойствие и защиту. Идеальный мужчина для Надин – "тот, с которым безопасно во всех значениях этого слова".

  • "С миром я жесткая – так требует опыт. Но семья – это место, где можно быть слабой", – делилась Головчук.