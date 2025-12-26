Девушка смогла завоевать сердце актера и получить желанное кольцо. Что известно о победительнице "Холостяка-14", читайте в материале 24 Канала.

Надин родилась 19 апреля 1999 года в Хмельницком, ей 26 лет.

Родители Головчук рассказывали, что Надин была непоседливая с самого детства. До сегодняшнего дня она остается очень яркой и эмоциональной. У девушки есть две старшие сестры

В юности участница Холостяка-14 пережила буллинг из-за внешности. В какой-то момент Надин даже задумывалась над сменой имени. Этот опыт заставил ее рано повзрослеть и научиться защищать себя.

Было много ситуаций, которые ломали меня, но я как феникс – сгорала и перерождалась, до тех пор пока я не сгорела и закрылась. С всегда веселой и сильной девушки появилась грубая, закрытая и резкая девушка, у которой свои границы, которая не верит даже близким и прощается с людьми после их первого промаха, – писала девушка в инстаграме.

С детства Надин занималась спортом. Она активно играла в волейбол и мечтала о профессиональной карьере, но из-за травмы не могла больше тренироваться.

Как известно из открытых источников, образование Головчук получила в КНУКиИ где изучала менеджмент моды.

Впоследствии девушка начала заниматься моделингом и теперь на постоянной основе сотрудничает с различными украинскими брендами.

Надин ведет активный образ жизни: занимается бегом, волейболом, сквошем, йогой и кикбоксингом. Также девушка любит путешествовать, ей нравится проводить время в горах.

Она мечтает создать семью, где будет спокойствие и ощущение защиты.