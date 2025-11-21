Актер пригласил на свидание фотомодель Надин Головчук. Она стала первой девушкой на проекте, с которой поцеловался Цимбалюк, передает 24 Канал.

К слову Первый поцелуй и новые свидания: как проходит 6 выпуск "Холостяка"

Тарас Цимбалюк пригласил Надин Головчук на лепку из глины. Атмосфера была теплой, романтической и уютной. Девушка проявляла тактильность к актеру. Впоследствии они продолжили свидание в ресторане.

Головчук рассказала актеру, что у нее была эмоционально тяжелая неделя. Фотомодель хотела пообщаться с Цимбалюком, но во время церемонии роз начался сильный дождь, который испортил все планы.

В конце свидания, после разговора, Тарас и Надин поцеловались. Однако розу участница не получила розу.

Я довольна общением. Той поддержкой и временем, проведенным вместе,

– сказала Головчук.

Что известно о Надин Головчук?