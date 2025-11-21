Актор запросив на побачення фотомодель Надін Головчук. Вона стала першою дівчиною на проєкті, з якою поцілувався Цимбалюк, передає 24 Канал.

До слова Перший поцілунок та нові побачення: як проходить 6 випуск "Холостяка"

Тарас Цимбалюк запросив Надін Головчук на ліпку з глини. Атмосфера була теплою, романтичною та затишною. Дівчина проявляла тактильність до актора. Згодом вони продовжили побачення в ресторані.

Головчук розповіла актору, що в неї був емоційно важкий тиждень. Фотомодель хотіла поспілкуватись з Цимбалюком, але під час церемонії троянд почався сильний дощ, який зіпсував усі плани.

Наприкінці побачення, після розмови, Тарас і Надін поцілувалися. Однак троянду учасниця не отримала.

Я задоволена спілкуванням. Тією підтримкою і часом, проведеним разом,

– сказала Головчук.

Що відомо про Надін Головчук?