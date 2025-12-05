В восьмом выпуске за сердце главного героя соревновались семь участниц, но не все прошли дальше. Кто из девушек покинул проект – смотрите в материале 24 Канала.

К теме Цимбалюк довел участницу до слез и не пришел на церемонию роз: каким был 7 выпуск "Холостяка"

Новая неделя началась со свидания на вылет, на которое Тарас Цимбалюк пригласил Ольгу Дзундзу и Оксану Шанюк. После этого Холостяк попрощался с Ольгой. Он отметил, что женщина боится расслабиться и довериться мужчине.

Я ответственна за многие процессы в своей жизни, поэтому не могу расслабиться... Если бы не эта дисциплина, я бы в свои уже почти 40 лет так не выглядела. И я не считаю, что это плохо,

– объяснила участница.

Ольга Дзундза / Фото с ее инстаграма

