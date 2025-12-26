Головний герой вже зробив фінальний вибір. Переможницею проєкту стала модель Надін Головчук, пише 24 Канал.

Тарас Цимбалюк вручив Надін Головчук омріяну каблучку.

Кохання – це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії,

– звернувся Тарас до Надін.

Головчук зазначила, що також хотіла б спробувати побудувати спільну історію з актором поза межами проєкту.

Що відомо про Надін Головчук?