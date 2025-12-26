Головний герой вже зробив фінальний вибір. Переможницею проєкту стала модель Надін Головчук, пише 24 Канал.
До слова Що відомо про Надін Головчук – переможницю "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком
Тарас Цимбалюк вручив Надін Головчук омріяну каблучку.
Кохання – це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії,
– звернувся Тарас до Надін.
Головчук зазначила, що також хотіла б спробувати побудувати спільну історію з актором поза межами проєкту.
Що відомо про Надін Головчук?
Надін Головчук – 26-річна фотомодель з Хмельницького. У дитинстві дівчина зіштовхнулась з булінгом через зовнішність та якось навіть задумувалась про те, щоб змінити ім'я.
Модель уміє постояти за себе. Вона мріє побудувати сім'ю, де відчуватиме спокій та захист. Ідеальний чоловік для Надін – "той, з яким безпечно у всіх значеннях цього слова".
"Зі світом я жорстка – так вимагає досвід. Але сім'я – це місце, де можна бути слабкою", – ділилась Головчук.