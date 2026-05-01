Белень опубликовала кадры с выписки в своем инстаграме. Врачи отпустили новоиспеченную звездную мамочку с дочкой домой сегодня, 1 мая.
Ранее Инна Белень делилась, что у них с мужем возник спор. Иван хотел, чтобы на выписке из роддома присутствовали родные и близкие, а вот блогерша – чтобы все прошло тихо и без лишнего внимания.
В конце концов, победительница "Холостяка-13" решила прислушаться к мужу. Ближайшие пришли поздравить Ивана и Инну с рождением дочери и встретили их с цветами и подарками.
А потом я сказала: "Всем спасибо – все свободны". И мы поехали домой,
– рассказала Белень.
Инну Белень выписали из роддома: смотрите видео онлайн
Близкие поздравили Инну и Ивана с пополнением / Фото из инстаграма блогерши
Дома Белень ждал сюрприз от мужа. Иван украсил комнату гелевыми шариками розового цвета и купил для жены большой букет цветов.
Возвращение домой, о котором я мечтала. Я плачу, дочь спит, а папа – просто лучший,
– написала Инна.
Для справки! Инна и Иван познакомились еще в школе. Потом они потерять связь, но снова встретились уже во время полномасштабного вторжения. Вскоре между бывшими друзьями завязались романтические отношения. 3 февраля Белень и Яловенко поженились в Харькове.
Напомним, что Инна Белень объявила о беременности в студии пост-шоу проекта "Холостяк-14", куда пришла вместе с избранником.
Пара думала, что у них родится мальчик, однако на гендер-пати стало известно, что будет девочка.
На 34 неделе беременности Белень заболела левосторонней пневмонией и попала в больницу.
28 апреля Инна впервые стала мамой. Она родила на 41-й неделе беременности. Имя дочери блогерша пока не раскрывает.