Об этом блогерша сообщила в инстаграме. Белень госпитализировали, когда она приехала в Харьков из Львова.

Инна Белень не появлялась в инстаграме четыре дня. Она рассказала, что привезла из Львова левостороннюю пневмонию. Блогерша попала в больницу, однако уже чувствует себя лучше.

Трудно дышать, особенно лежа, кашель провоцирует каменный живот, и я стала меньше чувствовать движения малышки. Я плакала, потому что как можно было на 34 неделе беременности так заболеть. Но уже как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочери,

– отметила Белень.

Позже победительница "Холостяка-13" перестала паниковать. Она лежит в одной из больниц Харькова. Говорит, что представляет, будто отдыхает в санатории в центре города.

Инна Белень попала в больницу / Скриншоты из инстаграма блогерши

Что известно о личной жизни и беременности Инны Белень?