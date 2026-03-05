Про це блогерка повідомила в інстаграмі. Бєлєнь госпіталізували, коли вона приїхала у Харків зі Львова.
Інна Бєлєнь не з'являлась в інстаграмі чотири дні. Вона розповіла, що привезла зі Львова лівосторонню пневмонію. Блогерка потрапила до лікарні, проте вже почувається краще.
Важко дихати, особливо лежачи, кашель провокує кам'яний живіт, і я стала менше відчувати рухи малютки. Я плакала, бо як можна було на 34 тижні вагітності так захворіти. Але вже як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доці,
– зазначила Бєлєнь.
Пізніше переможниця "Холостяка-13" перестала панікувати. Вона лежить в одній із лікарень Харкова. Каже, що уявляє, ніби відпочиває в санаторії у центрі міста.
Інна Бєлєнь потрапила до лікарні / Скриншоти з інстаграму блогерки
Що відомо про особисте життя та вагітність Інни Бєлєнь?
Нагадаємо, що Інна Бєлєнь оголосила про вагітність на пост-шоу 14 сезону проєкту "Холостяк". Блогерка завітала у студію разом зі своїм коханим – Іваном Яловенком.
Інна та Іван познайомилися ще в школі, проте згодом втратили зв'язок. Під час повномасштабного вторгнення знову зустрілися, і між ними зав'язалися романтичні стосунки.
У січні закохані влаштували гендер-паті. Так, стало відомо, що в Бєлєнь та Яловенка народиться дівчинка, хоча Інна завжди думала, що першим у неї буде хлопчик.
3 лютого Інна та Іван розписалися у Харкові. Блогерка взяла прізвище чоловіка. Весілля пари хоче відсвяткувати влітку.