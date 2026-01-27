Видео с события Белень опубликовала на своей странице в инстаграме. У Инны и ее жениха Ивана родится дочь.
Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем,
– написала Белень.
На праздничную вечеринку, во время которой Инна и Иван узнали пол будущего ребенка, они пригласили родных, родителей и друзей. Пара заказала специальную фотозону с мишкой, шариками и безопасными фейерверками – холодными искрами.
На гендер-пати Инна была одета в нежно-розовое платье и синие лоферы, а Иван – в синюю кофточку. Будущие родители узнали пол ребенка с помощью цветного дыма.
Что известно об отношениях и беременности Инны Белень?
30 декабря 2025 года Инна Белень объявила о помолвке с возлюбленным. Они с Иваном учились в одной школе. Сперва парень и девушка дружили, но впоследствии связь оборвалась.
Инна и Иван снова встретились во время полномасштабного вторжения. Между ними завязались романтические отношения. Свадьбу влюбленные планируют организовать летом.
Белень объявила о беременности на пост-шоу 14 сезона "Холостяка".