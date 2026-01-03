Шамія вже прокоментувала інцидент в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона записала звернення.
До теми Скандал набирає обертів: "Міс Україна 2023" подала до суду на учасниць "Холостяка"
Софія Шамія розповіла, що редакторка запевнила її, що на пост-шоу не буде підійматися тема про нібито стосунки моделі з одруженим чоловіком, тому вона й прийшла. Однак усе виявилося зовсім не так.
"Міс Україна 2023" стверджує, що коли між нею та Оксаною Шанюк виникла сварка, вона кілька разів просила команду проєкту відпустити її у вбиральню, щоб заспокоїтися, але дівчині відмовляли, тому вона й втекла зі студії.
Моє рішення встати й піти було вимушеним,
– підкреслила Шамія.
Модель також зазначила, що виглядає у кадрі "максимально нещирою" через монтаж.
Моє рішення піти з кадру – не про втікання від проблеми. Це про сильну втому і бажання бути в безпеці. Тому що про історію з одруженим мене не попереджали. Я до цього не була готова. Якщо всі інші учасниці прийшли на позитивне пост-шоу, де їх питали про стосунки, то мене покликали для рейтингів і шоу,
– пояснила вона.
Софія наголосила, що не втекла, а обрала себе.
Звернення Софії Шамії / відео з інстаграму моделі
Що цьому передувало?
Нагадаємо, що у 3 випуску "Холостяка" між Софією Шамією та іншими учасницями стався конфлікт, після якого модель покинула проєкт. Зокрема, Оксана Шанюк заявила, що дівчина перебувала у стосунках з чоловіком її клієнтки, яка була вагітна. "Міс Україна 2023" цю інформацію заперечує.
Шамія розповідала, що постійно зазнавала булінгу від конкуренток, тому й вирішила піти з реаліті-шоу. Модель також пригрозила судом за поширення неправдивої інформації про неї.
Софія та Оксана знову зустрілися на пост-шоу. Модель укотре звинуватила косметологиню у поширенні неправдивої інформації про неї, проте Шанюк стверджує, що історія про стосунки Шамії з одруженим чоловіком правдива.
Згодом "Міс Україна 2023" повідомила, що вже подала до суду, однак не розкрила, на кого з учасниць "Холостяка".