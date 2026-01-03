Шамія вже прокоментувала інцидент в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона записала звернення.

Софія Шамія розповіла, що редакторка запевнила її, що на пост-шоу не буде підійматися тема про нібито стосунки моделі з одруженим чоловіком, тому вона й прийшла. Однак усе виявилося зовсім не так.

"Міс Україна 2023" стверджує, що коли між нею та Оксаною Шанюк виникла сварка, вона кілька разів просила команду проєкту відпустити її у вбиральню, щоб заспокоїтися, але дівчині відмовляли, тому вона й втекла зі студії.

Моє рішення встати й піти було вимушеним,

– підкреслила Шамія.

Модель також зазначила, що виглядає у кадрі "максимально нещирою" через монтаж.

Моє рішення піти з кадру – не про втікання від проблеми. Це про сильну втому і бажання бути в безпеці. Тому що про історію з одруженим мене не попереджали. Я до цього не була готова. Якщо всі інші учасниці прийшли на позитивне пост-шоу, де їх питали про стосунки, то мене покликали для рейтингів і шоу,

– пояснила вона.

Софія наголосила, що не втекла, а обрала себе.

Що цьому передувало?