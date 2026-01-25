Про це вона розповіла у новому випуску проєкту "Квіткова ревізія", який вийшов на ютуб-каналі блогерки Анастасії Скальницької.

Не пропустіть Фіналістка "Холостяка-14" Половинкіна розсекретила, чи мала інтим з Цимбалюком на проєкті

Надін Головчук поділилась, що її серце вільне. Проте дівчина зазначила, що вже готова до стосунків.

Також модель зізналась, що не вважає себе переможницею "Холостяка", адже не знайшла кохання на проєкті.

Мені не вистачає тепла. Так, ти маєш сама собі давати підтримку, любов, опору і так далі, але…,

– сказала вона.

Ба більше, Головчук думала, що Тарас Цимбалюк не обере її у фіналі. Дівчина переживала через це.

Я дуже обережна. У мене стосунки закінчились два роки тому. Я боялась, що мені знову буде боляче, що ці стосунки завершаться просто якимось досвідом. Я вже хочу сім'ю, дитину. Але я хочу сім'ю з людиною, від якої захочу мати дитину. Це дуже важливо. Я не хочу робити боляче дитині,

– зазначила Надін.

Надін Головчук у проєкті "Квіткова ревізія": дивіться відео онлайн

Чому не склалися стосунки Головчук і Цимбалюка?