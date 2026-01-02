На пост-шоу з'явилася і переможниця "Холостяка", модель із Хмельницького Надін Головчук. Так, стало відомо, що їм з Тарасом Цимбалюком не вдалося зберегти стосунки після проєкту, пише 24 Канал.
Як пройшов фінал 14 сезону "Холостяка"?
У фіналі 14 сезону "Холостяка" залишилося три учасниці: Надін Головчук, Анастасія Половинкіна та Ірина Пономаренко. На початку тижня вони провели день з Тарасом Цимбалюком. Кожна з дівчат обрала сніданок, обід або вечерю, а також – організувати побачення самостійно чи ні.
Після побачень Цимбалюк зібрав усіх учасниць разом і попрощався з Іриною, а Надін та Анастасії вручив троянди. Згодом Тарас і фіналістки відправилися до Львова, де відбулися останні побачення сезону.
Наприкінці випуску головний герой проєкту традиційно зробив фінальний вибір. Цимбалюк вручив каблучку Головчук, а Половинкіній сказав, що не відчував від неї достатньо ініціативи.