У фіналі 14 сезону "Холостяка" залишилося три учасниці: Надін Головчук, Анастасія Половинкіна та Ірина Пономаренко. На початку тижня вони провели день з Тарасом Цимбалюком. Кожна з дівчат обрала сніданок, обід або вечерю, а також – організувати побачення самостійно чи ні.