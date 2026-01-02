На пост-шоу появилась и победительница "Холостяка", модель из Хмельницкого Надин Головчук. Так, стало известно, что им с Тарасом Цимбалюком не удалось сохранить отношения после проекта, пишет 24 Канал.

В финале 14 сезона "Холостяка" осталось три участницы: Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко. В начале недели они провели день с Тарасом Цимбалюком. Каждая из девушек выбрала завтрак, обед или ужин, а также – организовать свидание самостоятельно или нет.

После свиданий Цимбалюк собрал всех участниц вместе и попрощался с Ириной, а Надин и Анастасии вручил розы. Впоследствии Тарас и финалистки отправились во Львов, где состоялись последние свидания сезона.