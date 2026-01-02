Зотова отметила, что свадьбу они пока не сыграли. Однако показала кольцо, которое ей подарил избранник, пишет 24 Канал.

Свадьбы не было, но мне сделали предложение. Я помолвлена. Я сказала "да". Это было совсем недавно, больше месяца назад, но свадьбы еще ждем,

– сказала Диана Зотова.

Напомним, что в ноябре в сети появились фото с якобы свадьбы Зотовой. Утверждалось, что модель сфотографировали возле Министерства юстиции в Тбилиси с женихом и гостями. На фотографии можно увидеть и ее брата.

В сети предположили, что избранником Дианы стал ее бывший бойфренд – футболист Николай Кухаревич. Впоследствии девушка прокомментировала слухи о том, что вышла замуж. По словам модели, это была съемка свадебных платьев.

Диана Зотова в свадебном платье / Фото из сети

Когда Диана Зотова покинула проект?