Зотова отметила, что свадьбу они пока не сыграли. Однако показала кольцо, которое ей подарил избранник, пишет 24 Канал.
Свадьбы не было, но мне сделали предложение. Я помолвлена. Я сказала "да". Это было совсем недавно, больше месяца назад, но свадьбы еще ждем,
– сказала Диана Зотова.
Напомним, что в ноябре в сети появились фото с якобы свадьбы Зотовой. Утверждалось, что модель сфотографировали возле Министерства юстиции в Тбилиси с женихом и гостями. На фотографии можно увидеть и ее брата.
В сети предположили, что избранником Дианы стал ее бывший бойфренд – футболист Николай Кухаревич. Впоследствии девушка прокомментировала слухи о том, что вышла замуж. По словам модели, это была съемка свадебных платьев.
Диана Зотова в свадебном платье / Фото из сети
Когда Диана Зотова покинула проект?
Диана Зотова покинула проект в 5 выпуске. Тарас Цимбалюк попрощался с ней еще до церемонии роз. Дело в том, что девушка призналась, что что до сих пор испытывает чувства к бывшему.
Впоследствии модель рассказала, что разошлась с парнем задолго до участия в "Холостяке". Во время первой вечеринки она отпросилась на съемку во Францию, которая была запланирована ранее, и тогда ей позвонил бывший.
Бывшие влюбленные поговорили и Зотова поняла, что чувства не исчезли. По словам Дианы, Цимбалюк принял ее решение уйти из проекта и поблагодарил за искренность, но в эфире этого не показали.