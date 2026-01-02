София покинула проект после конфликта с Оксаной и другими участницами. Девушки встретились на пост-шоу и снова поссорились, передает 24 Канал.
София Шамия заявила, что решила уйти из проекта, ведь неделями чувствовала буллинг со стороны девушек, в частности ее унижала Оксана Шанюк. Модель отметила, что ей было очень обидно, ведь переживала это в детстве. По словам "Мисс Украина 2023", дети называли ее "обезьяной", ведь папа был арабом, а мама – украинкой.
Оксана переходила на личностные моменты. Она говорила мне не трогать волосы, что я слишком ребенок, молодая, что мне надо в детское кафе,
– рассказала Шамия.
София добавила, что во время участия в проекте "вернулись старые травмы".
Мне было очень больно. Я решила уйти, не объясняя ничего никому, потому что понимала, что не выдержу. Это дошло до того момента, что я не готова дальше что-то коммуницировать, собирать себя в кучу. Я решила впервые выбрать себя, свой комфорт,
– призналась она.
Также Шамия опровергла заявление Шанюк о том, что была в отношениях с женатым мужчиной. Модель обвинила косметолога в распространении клеветы на всю страну, но та подчеркнула, что не врет.
Я точно этот вопрос просто так не оставлю. Для меня это не окей. Потому что это клевета и ложь. Мой отец – мусульманин, у меня суперрелигиозная семья, и я буду защищать себя и свою честь до конца,
– подчеркнула София.
"Мисс Украина 2023" пригрозила Оксане судом, а она в свою очередь показала фотографии, где София якобы изображена с женатым мужчиной, однако модель сказала, что это ее бывший парень, который не был в браке.
В инстаграме София Шамия сообщила, что уже подала иск в суд, но не уточнила, на кого.
Приглашаю лиц, которые публично позволили себе утверждение о моих якобы отношений с женатым мужчиной с детьми, повторить эти слова не на уровне слухов, а с полным осознанием ответственности за сказанное. Не называю имена двух участниц, которые публично распространяли эти утверждения, сознательно. Я не намерена давать им дополнительный пиар, к которому они и так стремятся,
– написала "Мисс Украина 2023".
Заявление Софии Шамии / Фото из инстаграма модели
Что этому предшествовало?
Напомним, что София Шамия покинула проект в 3 выпуске после ссоры с другими участницами.
Конкурентки обвинили модель в неискренности. Более того, Оксана Шанюк утверждала, что София была любовницей мужа ее беременной клиентки. После этого Шамия заявила, что будет подавать в суд.
"Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми", – сказала "Мисс Украина 2023", когда покидала "Холостяка".