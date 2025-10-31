Врач-косметолог Оксана Шанюк рассказала, что София была любовницей. Якобы модель встречалась с мужчиной, который имел беременную избранницу, передает 24 Канал.
София Шамия резко отреагировала на обвинения. Модель заявила, что вокруг нее много слухов из-за титула "Мисс Украина 2023". Впоследствии девушка расплакалась и выбежала на улицу.
Я не буду ничего никому доказывать. Я такая, какая есть. Я искренняя,
– сказала София.
После инцидента Шамия приняла решение добровольно покинуть проект.
Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми,
– сказала она, когда собирала вещи.
Тарас Цимбалюк пока о решении девушки не знает.
Как проходит 3 выпуск "Холостяка"?
В 3 выпуске участницы "Холостяка" заселились в дом.
Тарас Цимбалюк сходил на первое групповое свидание сезона. Он пригласил Яну Андриенко, Софию Шамию и Анастасию Половинкину на спектакль "Основной инстинкт", в котором играет.
На свидание также посетили актриса Наталка Денисенко и певица Злата Огневич, которые пообщались с участницами. В конце концов Цимбалюк вручил розу Анастасии.
Актер также пригласил Дарью Романец на индивидуальное свидание.