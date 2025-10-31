Лікарка-косметологиня Оксана Шанюк розповіла, що Софія була коханкою. Нібито модель зустрічалась з чоловіком, який мав вагітну обраницю, передає 24 Канал.

Софія Шамія різко відреагувала на звинувачення. Модель заявила, що навколо неї багато чуток через титул "Міс Україна 2023". Згодом дівчина розплакалась і вибігла на вулицю.

Я не буду нічого нікому доказувати. Я така, яка є. Я щира,

– сказала Софія.

Після інциденту Шамія ухвалила рішення добровільно покинути проєкт.

Я не оточую себе в повсякденному житті настільки негативними людьми,

– сказала вона, коли збирала речі.

Тарас Цимбалюк наразі про рішення дівчини не знає.

Як проходить 3 випуск "Холостяка"?