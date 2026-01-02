Зотова зазначила, що весілля вони наразі не зіграли. Проте показала обручку, яку їй подарував обранець, пише 24 Канал.
Весілля не було, але мені зробили пропозицію. Я заручена. Я сказала "так". Це було зовсім нещодавно, понад місяць тому, але весілля ще чекаємо,
– сказала Діана Зотова.
Нагадаємо, що у листопаді в мережі з'явились фото з нібито весілля Зотової. Стверджувалось, що модель сфотографували біля Міністерства юстиції в Тбілісі з нареченим і гостями. На світлині можна побачити і її брата.
У мережі припустили, що обранцем Діани став її колишній бойфренд – футболіст Микола Кухаревич. Згодом дівчина прокоментувала чутки про те, що вийшла заміж. За словами моделі, це була зйомка весільних суконь.
Діана Зотова у весільній сукні / Фото з мережі
Коли Діана Зотова покинула проєкт?
Діана Зотова покинула проєкт у 5 випуску. Тарас Цимбалюк попрощався з нею ще до церемонії троянд. Річ у тім, що дівчина зізналась, що досі має почуття до колишнього.
Згодом модель розповіла, що розійшлася з хлопцем задовго до участі у "Холостяку". Під час першої вечірки вона відпросилася на зйомку до Франції, яка була запланована раніше, і тоді їй подзвонив колишній.
Колишні закохані поговорили й Зотова зрозуміла, що почуття не зникли. За словами Діани, Цимбалюк прийняв її рішення піти з проєкту і подякував за щирість, але в ефірі цього не показали.