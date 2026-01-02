Зотова зазначила, що весілля вони наразі не зіграли. Проте показала обручку, яку їй подарував обранець, пише 24 Канал.

Не пропустіть Скандал набирає обертів: "Міс Україна 2023" подала до суду на учасниць "Холостяка"

Весілля не було, але мені зробили пропозицію. Я заручена. Я сказала "так". Це було зовсім нещодавно, понад місяць тому, але весілля ще чекаємо,

– сказала Діана Зотова.

Нагадаємо, що у листопаді в мережі з'явились фото з нібито весілля Зотової. Стверджувалось, що модель сфотографували біля Міністерства юстиції в Тбілісі з нареченим і гостями. На світлині можна побачити і її брата.

У мережі припустили, що обранцем Діани став її колишній бойфренд – футболіст Микола Кухаревич. Згодом дівчина прокоментувала чутки про те, що вийшла заміж. За словами моделі, це була зйомка весільних суконь.

Діана Зотова у весільній сукні / Фото з мережі

Коли Діана Зотова покинула проєкт?