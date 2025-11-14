Проте Тарас Цимбалюк вирішив попрощатися з дівчиною ще до церемонії троянд. Про те, чому і як так сталося – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми Побачення в Карпатах, інтриги та скандали: як пройшов 5-й випуск шоу "Холостяк-14"
Тарас побачив статтю, де стверджували, що Діана нібито все ще має стосунки з колишнім хлопцем, тож вирішив уточнити це особисто.
Модель пояснила, що після приходу на проєкт її колишній почав шукати спосіб зв'язатися з нею, і що почуття до нього досі не зникли.
Я не можу відпустити цю історію, цю людину, бо в мене ще є до нього глибокі почуття,
– сказала учасниця.
Цікаво Злили фото з весілля учасниці "Холостяка-14": Григорій Решетник прокоментував
Цимбалюк припустив, що після першої вечірки Діана могла зустрічатися з екскоханим, коли казала, що їде працювати.
Я це все підозрював, але не був готовий почути. Я у шоці. Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я погано ставлюся до обману. Не бачу сенсу далі з нею розмовляти,
– обурився Холостяк.
Зотова прокоментувала свій виліт коротко: "Навіть не думала, що так може статися і що так може статися саме зі мною. Є як є".
Я згадую просто ще нашу переписку. Каже, що я їй подобаюсь, пише мені це, потім зникає. Коли я сам – не проявляє до мене ніякого інтересу. Потім приходить на проєкт. Ситуація дуже дивна. На рівні абсурду,
– сказав Тарас Цимбалюк, коли відправив учасницю додому.
Нагадаємо, що Діана Зотова була знайома з актором ще до участі в шоу. Вони вперше зустрілися у 2021 році, коли модель брала участь в конкурсі краси "Міс Україна", де Цимбалюк був ведучим. Влітку 2022 року Тарас і Дана спілкувалися у соцмережах, але тоді не зустрілися.
Що відомо про участь Діани Зотової в "Холостяку-14"?
- Модель прийшла на проєкт, бо вважала, що це вдала можливість "нагадати про себе та спробувати побудувати щось серйозне".
- На першій вечірці Діана "відпросилася з проєкту", бо мала заздалегідь заплановану робочу зйомка у Франції.
- Повернення моделі відбулося у 4 випуску. Того ж тижня Діана пішла на незвичне побачення з Тарасом. Тоді вони з моделлю та ще двома учасницями прибирали Трухановий острів. Як виявилося, це було останнє побачення Зотової та Цимбалюка на проєкті.