Проте Тарас Цимбалюк вирішив попрощатися з дівчиною ще до церемонії троянд. Про те, чому і як так сталося – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Тарас побачив статтю, де стверджували, що Діана нібито все ще має стосунки з колишнім хлопцем, тож вирішив уточнити це особисто.

Модель пояснила, що після приходу на проєкт її колишній почав шукати спосіб зв'язатися з нею, і що почуття до нього досі не зникли.

Я не можу відпустити цю історію, цю людину, бо в мене ще є до нього глибокі почуття,

– сказала учасниця.

Цимбалюк припустив, що після першої вечірки Діана могла зустрічатися з екскоханим, коли казала, що їде працювати.

Я це все підозрював, але не був готовий почути. Я у шоці. Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я погано ставлюся до обману. Не бачу сенсу далі з нею розмовляти,

– обурився Холостяк.

Зотова прокоментувала свій виліт коротко: "Навіть не думала, що так може статися і що так може статися саме зі мною. Є як є".

Я згадую просто ще нашу переписку. Каже, що я їй подобаюсь, пише мені це, потім зникає. Коли я сам – не проявляє до мене ніякого інтересу. Потім приходить на проєкт. Ситуація дуже дивна. На рівні абсурду,

– сказав Тарас Цимбалюк, коли відправив учасницю додому.

Нагадаємо, що Діана Зотова була знайома з актором ще до участі в шоу. Вони вперше зустрілися у 2021 році, коли модель брала участь в конкурсі краси "Міс Україна", де Цимбалюк був ведучим. Влітку 2022 року Тарас і Дана спілкувалися у соцмережах, але тоді не зустрілися.

Що відомо про участь Діани Зотової в "Холостяку-14"?