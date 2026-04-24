Телеканал СТБ оголосив про повернення телешоу у п'ятницю, 24 квітня. Для багатьох ця новина стала несподіванкою, адже мало хто знав, що В'ячеслав Кравцов перебуває у статусі холостяка. Що відомо про його особисте життя – розповість 24 Канал.

Обраницею В'ячеслава Кравцова була відома українська модель, "Міс Тернопіль" та "Віце-міс Україна-2015" Еліна Руденко. Пара познайомилась у соціальних мережах та певний час просто листувалася.

Уперше В'ячеслав та Еліна зустрілися в Києві. Тоді Кравцов зазнав травми – зламав ногу. Його відпустили додому на лікування.

Як на зло, вона приїхала з величезним валізою, я навіть не знаю, чому вона його з собою взяла, туди можна було двох таких, як я, покласти. З перону піднятися можна тільки сходами. І я, стоячи нагорі на милицях, дивився, як дівчина, яку я зустрічаю, тягне на собі цю важку валізу. Крута перша зустріч вийшла,

– з іронією згадував Кравцов.

Ця прогулянка відбулась у 2017 році. А вже через два роки В'ячеслав зробив коханій пропозицію. Освідчення було в надзвичайно романтичній атмосфері та при свічках. Того самого року пара одружилася.



В'ячеслав Кравцов та Еліна Руденко / Фото ТСН

8 лютого 2021 року у В'ячеслава та Еліни народилася донька, яку назвали Меліссою. Цьогоріч їй виповнилося 5 років.



Останніми роками подружжя перестало ділитися спільними фото, однак про їхнє розлучення ніхто не підозрював. У відео, де В'ячеслава Кравцова оголосили новим "Холостяком", спортсмен зізнається: його сім'я розпалася 3 роки тому. Це вперше баскетболіст підтвердив розрив з дружиною.

Попри розлучення, В'ячеслав Кравцов старається брати активну участь в житті доньки.

До слова, зараз Еліна Руденко проживає за кордоном. Як вказано в описі на її сторінці, вона працює брокером з нерухомості.

За роки спортивної кар'єри він звик до постійних переїздів, контрактів, нових країн. Але зараз Слава хоче іншого – близькості, стабільності та коханої людини поруч.

"Він не втратив віри у справжню любов і переконаний, що міцні стосунки будуються на повазі та взаємному бажанні бути разом", – йдеться на сайті СТБ.



В'ячеслав дотримується активного способу життя. Як спортсмен, йому не в новинку навантаження та дисципліна. Однак він цінує й спокійні моменти – подорожі, прогулянки, час з близькими людьми.