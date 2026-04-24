Телеканал СТБ объявил о возвращении телешоу в пятницу, 24 апреля. Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь мало кто знал, что Вячеслав Кравцов находится в статусе холостяка. Что известно о его личной жизни – расскажет 24 Канал.

Избранницей Вячеслава Кравцова была известная украинская модель, "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко. Пара познакомилась в социальных сетях и некоторое время просто переписывалась.

Впервые Вячеслав и Элина встретились в Киеве. Тогда Кравцов получил травму – сломал ногу. Его отпустили домой на лечение.

Как назло, она приехала с огромным чемоданом, я даже не знаю, почему она его с собой взяла, туда можно было двух таких, как я, положить. С перрона подняться можно только по лестнице. И я, стоя наверху на костылях, смотрел, как девушка, которую я встречаю, тянет на себе этот тяжелый чемодан. Крутая первая встреча получилась,

– с иронией вспоминал Кравцов.

Эта прогулка состоялась в 2017 году. А уже через два года Вячеслав сделал любимой предложение. Признание было в чрезвычайно романтической атмосфере и при свечах. В том же году пара поженилась.



Вячеслав Кравцов и Элина Руденко / Фото ТСН



8 февраля 2021 года у Вячеслава и Элины родилась дочь, которую назвали Мелиссой. В этом году ей исполнилось 5 лет.



Вячеслав Кравцов с дочерью / Фото из инстаграма спортсмена

В последние годы супруги перестали делиться совместными фото, однако об их разводе никто не подозревал. В видео, где Вячеслава Кравцова объявили новым "Холостяком", спортсмен признается: его семья распалась 3 года назад. Это впервые баскетболист подтвердил разрыв с женой.

Несмотря на развод, Вячеслав Кравцов старается принимать активное участие в жизни дочери.

К слову, сейчас Элина Руденко проживает за границей. Как указано в описании на ее странице, она работает брокером по недвижимости.

За годы спортивной карьеры он привык к постоянным переездам, контрактов, новых стран. Но сейчас Слава хочет другого – близости, стабильности и любимого человека рядом.

"Он не потерял веры в настоящую любовь и убежден, что крепкие отношения строятся на уважении и взаимном желании быть вместе", – говорится на сайте СТБ.



Вячеслав Кравцов – новый "Холостяк" / Фото из инстаграм-сториз

Вячеслав придерживается активного образа жизни. Как спортсмен, ему не в новинку нагрузки и дисциплина. Однако он ценит и спокойные моменты – путешествия, прогулки, время с близкими людьми. Проект "Холостяк" приглашает девушек стать участницами проекта – каждая желающая может заполнить и отправить анкету.