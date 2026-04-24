Имя нового "Холостяка" объявили на официальных страницах телешоу в соцсетях. В пятницу, 24 апреля, стало известно: спортсмен Вячеслав Кравцов будет искать любовь в реалити.

Интересно "Караоке на Майдане" без Кондратюка: кто стал новым ведущим шоу

На странице проекта "Холостяк" опубликовали видео, в котором рассказали о новом "Холостяке". Им стал 38-летний Слава Кравцов, который более 10 лет возглавляет сборную Украины по баскетболу. Он является игроком NBA и топовых евролиг.

Почти по всем показателям я на первом месте. Эмоции невероятные – играть в баскетбол за честь страны. Я – "Холостяк",

– поделился Кравцов.

Вячеслав Кравцов рассказал, что несмотря на успех в спорте, ему не удалось достичь желаемого в личной жизни. 3 года назад его семья распалась.

Вячеслав Кравцов – новый "Холостяк": видео

Новый сезон проекта "Холостяк" выйдет этой осенью, указывают на сайте СТБ.

Что известно о Вячеславе Кравцове?

Вячеслав Валерьевич Кравцов родился в Одессе. В спорт он попал случайно – в 11 лет пришел в спортивную школу после разговора с товарищем. Но потом это стало его жизнью.

В 17 лет Слава Кравцов переехал в Киев, чтобы развивать карьеру. Уже через год начал выступать за национальную сборную Украины.

За 20 лет в спорте он прошел от украинских клубов до международной арены. Кравцов трижды становился лучшим центровым Суперлиги. Впоследствии вышел на один из самых высоких уровней в баскетболе – выступал в составе команд Detroit Pistons и Phoenix Suns.

В 2019 году Вячеслав Кравцов женился на Элине Руденко, моделью из Тернополя. В 2021 у пары родилась дочь Мелисса. Об их разводе ранее не было известно.