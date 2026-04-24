Ім'я нового "Холостяка" оголосили на офіційних сторінках шоу в соцмережах. У п'ятницю, 24 квітня, стало відомо: спортсмен В'ячеслав Кравцов шукатиме кохання у реаліті.

На сторінці проєкту "Холостяк" опублікували відео, в якому розповіли про нового "Холостяка". Ним став 38-річний Слава Кравцов, який понад 10 років очолює збірну України з баскетболу. Він є гравцем NBA та топових євроліг.

Майже по всіх показниках я на першому місці. Емоції неймовірні – грати в баскетбол за честь країни. Я – "Холостяк",

– поділився Кравцов.

В'ячеслав Кравцов розповів, що попри успіх у спорті, йому не вдалося досягти бажаного в особистому житті. 3 роки тому його сім'я розпалася.

В'ячеслав Кравцов – новий "Холостяк": відео

Новий сезон проєкту "Холостяк" вийде цієї осені, вказують на сайті СТБ.

Що відомо про В'ячеслава Кравцова?

В'ячеслав Валерійович Кравцов народився в Одесі. У спорт він потрапив випадково – в 11 років прийшов до спортивної школи після розмови з товаришем. Але потім це стало його життям.

У 17 років Слава Кравцов переїхав до Києва, щоб розвивати кар'єру. Вже через рік почав виступати за національну збірну України.

За 20 років у спорті він пройшов від українських клубів до міжнародної арени. Кравцов тричі ставав найкращим центровим Суперліги. Згодом вийшов на один з найвищих рівнів у баскетболі – виступав у складі команд Detroit Pistons і Phoenix Suns.

У 2019 році В'ячеслав Кравцов одружився з Еліною Руденко, моделлю з Тернополя. У 2021 у пари народилась донька Мелісса. Про їхнє розлучення раніше не було відомо.