На тлі цих чуток модель вийшла на зв'язок і пояснила, що насправді відбулося. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Зотової.

Діана опублікувала серію інстаграм-сторіс, де розповіла, мовляв, мала зйомку весільних суконь.

Перший раз "вийшла заміж" в 14 років в Японії. Там була на контрактах 2 рази, тому у 2017 ще пару разів заміж вискакувала. Навіть японською нареченою була у традиційному весільному кімоно. Це прям мій улюблений вид зйомок,

– написала блогерка.

Діана Зотова відреагувала на чутки про те, що вийшла заміж / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Після цього користувачка з ніком l.lilbaby.l в Threads опублікувала пост: "Як легко всіх обманути". Проте в коментарях не всі погодилися з думкою жінки. Користувачі звернули увагу на те, що на "зйомці для бренду" весільних суконь був присутній брат Діани Зотової та чоловік, який схожий на її колишнього хлопця, футболіста Миколу Кухаревича. Вони вважають, що історія про рекламну зйомку – спроба викрутитись. Крім того, на безіменному пальці правої руки моделі помітили каблучку.

Коментарі користувачів Threads про весілля Діани Зотової / Скриншот з мережі

Чому в мережі вважають, що Діана Зотова вийшла заміж?