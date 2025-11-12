Артистка поділилась, що Ангеліна Пичик назвала себе її фанаткою та спілкувалась чистою українською. Кажанна не знала про те, що раніше блогерка поширювала ворожі наративи. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Кажанни у соцмережі Threads.

Я зараз в а**ї. Два рази в житті до мене підійшли на вулиці з камерою: один раз забулили за зовнішність, другий раз дівчина виявилась запроданкою. Вибачте, я про це не знала, бо реально бігла на зустріч по Хрещатику в гарному настрої й звісно, не подивилась, хто це. Хочу зауважити, що я не платила за це відео і його вже видалено з соцмереж за моїм проханням,

– зазначила Кажанна.

Блогерка додала, що якби це була запланована зйомка, вона б мала інший вигляд у відео. За її словами, Пичик з операторкою стояли біля ЦУМу та "ловили" перехожих.

"Якщо людина переосмислила шкоду, яку несла – вона має про це сказати. А тут вона просто будує собі образ милашки, яка питає парочки на вулиці, чи разом вони. Ми не знаємо, чи досі вона співпрацює з сумнівними особами, які наразі під слідством. Якби я знала про це тоді, я б поставила багато незручних питань. Дуже обурена".

Кажанна про участь у відео блогерки Пичик / Фото з соцмережі Threads

До цього на скандал навколо Ангеліни Пичик відреагувала Rozetka. Маркетплейс припинив співпрацю.з колишньою ведучою заборонених телеканалів, повідомив Юрій Смирнов у фейсбуці.

Хто така Ангеліна Пичик