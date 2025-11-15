Девушка вышла на связь после вылета из проекта. В своем телеграм-канале Зотова ответила на обвинения Тараса, что на первой вечеринке поехала к бывшему парню, передает 24 Канал.

Кстати "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком: что известно об участницах проекта

Диана Зотова отметила, что разошлась со своим парнем задолго до участия в проекте "Холостяк".

Зотова отметила, что во время первой вечеринки действительно поехала на работу во Францию. По словам девушки, съемка была согласована за несколько месяцев до "Холостяка". Руководители знали об этом, когда согласовывали участие Дианы в проекте. Модель также подчеркнула, что всегда помогает финансово своей семье.

Самое неприятное то, что взрослые люди из проекта выставили это так, якобы я прикрываюсь заработком для семьи ради того, чтобы поехать налаживать отношения с бывшим, хотя знают, что это неправда,

– заметила Зотова.

Диана вспомнила, что когда поехала на работу, неожиданно позвонил бывший парень, который не знал, что она стала участницей "Холостяка". Модель рассказала, что они "долго душевно поговорили".

Я поняла, что у меня действительно еще остались глубокие чувства к этому человеку, которые так просто не исчезнут даже на проекте. Но мы с ним не виделись, потому что были в разных странах, только поговорили по телефону до утра: у меня своя работа, у него своя, и нам обоим утром надо идти работать. Я решила, что вернусь на проект, подумаю и сама все скажу Холостяку лично,

– поделилась Диана.

Зотова отметила, что покинула проект по собственной инициативе, ведь поняла, что любит другого человека. По словам девушки, она сказала Цимбалюку, что может общаться с ним только как с другом, но в эфире это не показали.

Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти, но это тоже, конечно, вырезали. Ну и напоследок: в кадре вообще вставили фразу не моим голосом – "хорошо, спасибо". Это заметили все, кто знает меня лично,

– подытожила модель.

Заявление Дианы Зотовой после вылета из "Холостяка" / Скриншот с телеграм-канала модели

Кстати! В 5 выпуске проект также покинула Яна Андриенко – учительница алгебры и геометрии, об этом сообщили на инстаграм-странице "Холостяка".

Что произошло в 5 выпуске "Холостяка"?