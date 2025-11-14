Кто из них пойдет на свидание на этой неделе, кто покинет проект и каким был новый выпуск 14 сезона – читайте далее в материале 24 Канала.

Новую неделю участницы с Холостяком провели в Карпатах в палаточном городке. Тарас Цимбалюк рассказал, что горы – это его место силы. К тому же он хотел увидеть, какими являются девушки, когда выходят из зоны комфорта.

Уже в начале девушек ждали испытания: собрать нужные вещи за семь минут и как можно быстрее добраться до трансфера. Трое участниц, которые были самые первые, отправились на комфортной машине; следующая группа поехала в грузовике, а последние трое – на лошадях.

В это время на проекте уже произошла первая травма: предпринимательница Ирина упала во время бега к транспорту, травмировав колено.