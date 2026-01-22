На це натякнула і переможниця реаліті Надін Головчук, яка сказала, що їй по-жіночому стало шкода Анастасію після фіналу. Половинкіна вперше розповіла, чи справді в них з актором була близькість на "Холостяку". Про це вона сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

Не пропустіть Відомий актор Задніпровський розсекретив, чому його визнали непридатним до військової служби

Як відомо, з інтерв'ю Надін Головчук у Слави Дьоміна, після фінальних побачень, коли зйомки добігають кінця, Холостяк і учасниця можуть або провести ніч разом у номері, або розійтися.

Анастасія розповіла, що вони з Тарасом вирішили залишитися разом.

Команда пішла, ми залишилися вдвох, спілкувалися дуже багато на ті теми, котрі я тут не буду озвучувати. Це було, як ми казали з Тарасом, "не телевізійна історія": про життя, про цінності, про друзів, хто як відпочиває – все те, що ми не хотіли говорити на камеру або щоб це чула команда. Пили, сміялися, слухали музику,

– поділилась фіналістка.

Водночас вона запевнила, що не мала інтиму з Тарасом Цимбалюком. Анастасія зазначила, що вирішила роз'яснити все, бо в інтернеті ходить багато чуток і люди часто питають її про це.

Якщо для людей двоє дорослих, котрі замкнені в одному просторі, – це лише про с*кс, ну супер, це їхня думка,

– наголосила Половинкіна.

Інтерв'ю з Анастасією Половинкіною: дивіться відео онлайн

Що відомо про фінальне побачення Анастасії Половинкіної й Тараса Цимбалюка?