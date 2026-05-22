Це активно обговорюють в Threads та телеграм-каналах. Чому шанувальників Коржа розкритикували в мережі й що не так з позицією артиста – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Стадіон "Арена Націонале" у Бухаресті, де виступить Макс Корж, є найбільшим у Румунії. Він вміщає понад 55 тисяч глядачів. Як повідомило видання "RFI Українською", квитки на концерт білоруського співака розкупили буквально за два тижні після старту продаж. Вони коштували від 290 до 520 румунських леїв – це приблизно 55-100 євро. Також у Бухаресті на цей період дуже піднялися ціни на житло.

Днями у телеграм-каналах Одеси повідомили про шалені черги на автобуси до Румунії напередодні концерту.

Водночас користувачка Анжеліка Микитенко опублікувала відео, зняте на кордоні з Румунією, де натовп молоді співає пісні Коржа російською мовою.

Ці публікації розкритикували в мережі. Коментатори, зокрема, згадали про неоднозначну позицію артиста щодо війни Росії проти України.

Коментарі під постами про те, що українці їдуть на концерт Макса Коржа / Скриншот з Threads

Якою є позиція Макса Коржа щодо війни в Україні?

Після початку повномасштабного вторгнення артист публічно засудив війну та підтримав Україну. У своєму інстаграмі він написав, що виступає проти вторгнення і бомбардування суверенної держави та закликав до миру.

У 2022 році Корж також випустив пісню "Свой дом", у якій згадав про війну в Україні. Водночас в тексті також є тема "братніх народів", яку часто просуває російська пропаганда.

Макс Корж зараз мешкає в Європі, але точне місце проживання музиканта невідоме. Він припинив концертну діяльність у Росії та Білорусі.

В Україні Коржа критикують через концерти в анексованому Криму. У 2015 році він виступав у Севастополі та Сімферополі. Пізніше співак заявляв, що "поза політикою", його слухачі – "аполітичні люди", і він саме не може ніяк вплину та війну між Росією та Україною.

До речі, також важливо згадати, що після концерту Макса Коржа у Варшаві у 2025 році український юрист Євген Пронін заявив, що менеджер артиста продовжує працювати в Росії. Він пояснив, що така співпраця підтримує російську економіку під час війни.