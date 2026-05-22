Это активно обсуждают в Threads и телеграм-каналах. Почему поклонников Коржа раскритиковали в сети и что не так с позицией артиста – смотрите далее в материале 24 Канала.

Стадион "Арена Национале" в Бухаресте, где выступит Макс Корж, является крупнейшим в Румынии. Он вмещает более 55 тысяч зрителей. Как сообщило издание "RFI на украинском", билеты на концерт белорусского певца раскупили буквально за две недели после старта продаж. Они стоили от 290 до 520 румынских леев – это примерно 55-100 евро. Также в Бухаресте на этот период очень поднялись цены на жилье.

На днях в телеграмм-каналах Одессы сообщили о безумных очередях на автобусы в Румынию накануне концерта.

В то же время пользователь Анжелика Микитенко опубликовала видео, снятое на границе с Румынией, где толпа молодежи поет песни Коржа на русском языке.

Эти публикации раскритиковали в сети. Комментаторы, в частности, вспомнили о неоднозначной позиции артиста относительно войны России против Украины.

Комментарии под постами о том, что украинцы едут на концерт Макса Коржа / Скриншот с Threads

Какова позиция Макса Коржа относительно войны в Украине?

После начала полномасштабного вторжения артист публично осудил войну и поддержал Украину. В своем инстаграме он написал, что выступает против вторжения и бомбардировки суверенного государства и призвал к миру.

В 2022 году Корж также выпустил песню "Свой дом", в которой вспомнил о войне в Украине. В то же время в тексте также есть тема "братских народов", которую часто продвигает российская пропаганда.

Макс Корж сейчас живет в Европе, но точное место жительства музыканта неизвестно. Он прекратил концертную деятельность в России и Беларуси.

В Украине Коржа критикуют из-за концертов в аннексированном Крыму. В 2015 году он выступал в Севастополе и Симферополе. Позже певец заявлял, что "вне политики", его слушатели – "аполитичные люди", и он не может никак повлиять на войну между Россией и Украиной.

Кстати, также важно вспомнить, что после концерта Макса Коржа в Варшаве в 2025 году украинский юрист Евгений Пронин заявил, что менеджер артиста продолжает работать в России. Он объяснил, что такое сотрудничество поддерживает российскую экономику во время войны.