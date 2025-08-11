Больше всего споров вызвало присутствие украинцев на выступлении певца, который исполняет песни на русском и имеет большую фан-базу в стране-террористке, пишет Show 24.

К теме "Прочь из Польши": в Варшаве возмутились из-за поступка фанов Макса Коржа

Почему в сети поддерживали украинцев, которые пошли на концерт Коржа в Варшаве?

Сторонники Коржа напоминали, что в начале полномасштабного вторжения певец осудил войну, призвал к миру и выпустил песню "Свой дом" со строками "Тот, кто защищает свой дом, прав". По их мнению, этого уже достаточно, чтобы снять с него претензии.

Как украинцы комментировали концерт Макса Коржа в Варшаве / Скриншот с Threads

Почему украинцы осуждают Макса Коржа?

Однако в той же песне звучит тема "братских народов" – риторика, которую активно использует российская пропаганда. Сам Корж неоднократно говорил о единстве поколений.

Миллионы людей, выросших в тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделяются войной,

– писал артист в феврале 2022 года.

Как Макс Корж отреагировал на полномасштабное вторжение России / Скриншот из инстаграма

Как следствие, на его концертах рядом с украинскими флагами появлялись и белорусские, и российские, что использовалось в соцсетях для манипуляций.

Концерт Макса Коржа в Москве / Скриншот из видео ютуб-канала "Булава Live"

Поэтому часть слушателей считает, что высказывания Макса Коржа сегодня – это классическая "нетвойне" позиция: без четкого содержания и поддержки Украины.

Критики вспоминают и события 2020 года в Беларуси. После объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах и начала массовых протестов, которые жестоко подавляли силовики, Макс Корж не поддержал участников акций. Наоборот, он призвал в тот день остановить активные действия, объясняя это тем, что протестующие уже привлекли внимание мира, а дальнейшие столкновения не принесут того результата, которого они стремятся.

Что Макс Корж сказал о протестах в Беларуси / Скриншот из его инстаграма

Для многих это стало доказательством, что он не готов открыто выступать против авторитарной власти даже в своей стране.

Реакция пользователей на концерт Коржа в Варшаве / Скриншот с Threads

Известно, что в 2024 году певец покинул Беларусь, поскольку там его ждал "разговор" с милицией. По неофициальной информации, правоохранители хотели поговорить с ним о его высказываниях относительно протестов и поддержки ВСУ. Сейчас он живет в Европе, не разглашая свое место жительства.

Противоречивым остается и отношение Коржа к Украине. В 2016 году ему запретили въезд из-за концертов в аннексированном Крыму.

Афиша концерта Макса Коржа / Фото с сайта "Миротворец"

Тогда он заявил, что "вне политики", а его слушатели – "аполитичные люди", хотя российско-украинская война уже продолжалась.



Макс Корж говорил, что его творчество вне политики / Скриншот из видео BAKAI

Запрет сняли в 2017-м, и Макс Корж выступил в Киеве и Одессе. В то же время в соцсетях он тогда продолжал писать, что просто музыкант, который никак не может повлиять на "ход всем известных событий", где имел в виду российско-украинскую войну.

В то же время следует вспомнить, что после начала полномасштабного вторжения Макс Корж отменил концерты в России. Однако на официальном сайте до сих пор остаются три российских города, где якобы должны были состояться выступления.

Афиша концертов Макса Коржа в России/ Скриншот с сайта

Билеты на них приобрести невозможно, а по неофициальным данным, эти события "висят" еще со времен пандемии, когда их отменили. Почему же за несколько лет афиши так и не убрали – непонятно.

Таким образом, для одних Макс Корж – артист, который осудил войну и отказался от выступлений в России, для других – музыкант без четкой позиции, чьи слова и действия оставляют пространство для двойного толкования. Именно эта неопределенность и делает его фигуру противоречивой.