Найбільше суперечок викликала присутність українців на виступі співака, який виконує пісні російською і має велику фан-базу в країні-терористці, пише Show 24.

До теми "Геть із Польщі": у Варшаві обурилися через вчинок фанів Макса Коржа

Чому в мережі підтримували українців, які пішли на концерт Коржа у Варшаві?

Прихильники Коржа нагадували, що на початку повномасштабного вторгнення співак засудив війну, закликав до миру та випустив пісню "Свой дом" із рядками "Той, хто захищає свій дім, правий". На їхню думку, цього вже достатньо, щоб зняти з нього претензії.

Як українці коментували концерт Макса Коржа у Варшаві / Скриншот з Threads

Чому українці засуджують Макса Коржа?

Однак у тій самій пісні звучить тема "братніх народів" – риторика, яку активно використовує російська пропаганда. Сам Корж неодноразово говорив про єдність поколінь.

Мільйони людей, що виросли в тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідити мирно, знову розділяються війною,

– писав артист в лютому 2022 року.

Як Макс Корж відреагував на повномасштабне вторгнення Росії / Скриншот з інстаграму

Як наслідок, на його концертах поруч з українськими прапорами з'являлися і білоруські, і російські, що згодом використовувалося в соцмережах для маніпуляцій.

Концерт Макса Коржа в Москві / Скриншот з відео ютуб-каналу "Булава Live"

Через це частина слухачів вважає, що висловлювання Макса Коржа сьогодні – це класична "нетвойна" позиція: без чіткого змісту та підтримки України.

Критики згадують і події 2020 року в Білорусі. Після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах і початку масових протестів, які жорстоко придушували силовики, Макс Корж не підтримав учасників акцій. Навпаки, він закликав того дня зупинити активні дії, пояснюючи це тим, що протестувальники вже привернули увагу світу, а подальші сутички не принесуть того результату, якого вони прагнуть.

Що Макс Корж сказав про протести в Білорусі / Скриншот з його інстаграму

Для багатьох це стало доказом, що він не готовий відкрито виступати проти авторитарної влади навіть у своїй країні.

Реакція користувачів на концерт Коржа у Варшаві / Скриншот з Threads

Відомо, що у 2024 році співак залишив Білорусь, оскільки там на нього чекала "розмова" з міліцією. За неофіційною інформацією, правоохоронці хотіли поговорити з ним про його висловлювання щодо протестів і підтримки ЗСУ. Зараз він мешкає в Європі, не розголошуючи своє місце проживання.

Суперечливим залишається і ставлення Коржа до України. У 2016 році йому заборонили в'їзд через концерти в анексованому Криму.

Афіша концерту Макса Коржа / Фото з сайту "Миротворець"

Тоді він заявив, що "поза політикою", а його слухачі – "аполітичні люди", хоча російсько-українська війна вже тривала.



Макс Корж казав, що його творчість поза політикою / Скриншот з відео BAKAI

Заборону зняли у 2017-му, і Макс Корж виступив у Києві та Одесі. Водночас у соцмережах він тоді продовжував писати про те, що просто музикант, який ніяк не може вплинути на "перебіг всім відомих подій", де мав на увазі російсько-українську війну.

Водночас слід згадати, що після початку повномасштабного вторгнення Макс Корж скасував концерти в Росії. Утім, на офіційному сайті досі залишаються три російські міста, де нібито мали відбутися виступи.

Афіша концертів Макса Коржа в Росії/ Скриншот з сайту

Квитки на них придбати неможливо, а за неофіційними даними, ці події "висять" ще з часів пандемії, коли їх скасували. Чому ж за кілька років афіші так і не прибрали – незрозуміло.

Таким чином, для одних Макс Корж – артист, який засудив війну та відмовився від виступів у Росії, для інших – музикант без чіткої позиції, чиї слова і дії залишають простір для подвійного тлумачення. Саме ця невизначеність і робить його фігуру суперечливою.