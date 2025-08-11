Обурення після цього висловив депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький. Він погрожує щанувальникам співака заявою в прокуратуру. Повідомляє Show 24 з посиланням на його пост на платформі X.

Даріуш Матецький заявив, що звернеться до прокуратури, вважаючи розгортання прапорів ОУН-УПА порушенням статті 256 Кримінального кодексу Польщі, яка забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій.

У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убивць-геноцидників дітей, але у вас немає сил захищати власну батьківщину? Геть із Польщі,

– написав депутат.

Варто зазначити, що червоно-чорний прапор УПА в Польщі офіційно не заборонений, однак у багатьох він викликає суперечливі емоції через складні сторінки спільної історії. Під час Другої світової війни, у 1943-1944 роках, на Волині та в Галичині відбулася так звана Волинська трагедія – криваві конфлікти між українцями та поляками. Обидві сторони зазнали значних втрат, але в Польщі особливо пам'ятають про загибель мирних поляків від рук українських націоналістів. Саме тому символіка УПА й досі сприймається там дуже болісно.