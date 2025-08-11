Після інциденту Олександра звернулася до травмпункту та поліції й тепер вийшла на зв'язок із підписниками. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Миколюк.

На відео, яким дівчина поділилася, видно, що у неї травмована права рука – вона в бандажі, а також бинт на зап'ясті лівої руки. На правому плечі у неї є великий темно-коричневий синяк, а на лівому плечі та передпліччі – численні синці та садна. На лобі також помітна гематома.

Зараз Олександра вже вдома. Вона розповіла, що отримала багато підтримки від людей, але чимало людей звинувачують її, що вона сама винна у нападі, бо надто відверто та нарядно виглядала.

Деяким комфортніше закривати очі на злочини, які відбуваються навколо, ніж подивитися в обличчя злочинцю і сказати, що це неправильно,

– обурилася дівчина.

Вона наголосила: "Жертва не винна ніколи, абсолютно. Коли ви живете за кодексом, коли ви живете як цивілізована людина в цивілізованому суспільстві, вам навіть на думку не прийде щось подібне зробити, бо людина яскраво намалювала губи".

Що сталося з дівчиною?

10 серпня близько 12:00 Олександра Миколюк гуляла парком із собакою та підгодовувала безпритульних тварин. Раптом невідомий чоловік почав погрожувати їй, а потім "зняв штани та почав маст****вати". Втікаючи, дівчина впала зі схилу, отримала травми та крики помітили сусіди, які викликали швидку і поліцію. Вона вже подала заяву, правоохоронці склали протокол.

Зауважимо, що Олександра Миколюк напередодні розповіла, який приблизний зовнішній вигляд мав нападник.