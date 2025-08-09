Анастасія Нестеренко, дружина Костянтина Темляка, вийшла на зв'язок з фанами в інстаграм-сторіз, передає Show 24. Вона зізналась, що деяку інформацію дізналась лише вчора.

Акторка поділилась, що спершу справді стала на захист чоловіка. Однак вона не підтримує та не виправдовує насильство. Анастасія додала, що не може відповідати за вчинки іншої людини.

Друзі, я не відповідаю за слова і вчинки іншої людини. З приводу закидів, що я підтримую та виправдовую насилля – зі мною такого не було. Звісно, я спочатку стала в захист, бо це моя сім'я. Якусь інформацію я дізналась вчора. Що шокувало. Утримайтесь від гнилі й коментарів в мою адресу, будь ласка. Я не маю до цього жодного стосунку,

– повідомила Анастасія Нестеренко.



Реакція Анастасії Нестеренко / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, у серпні минулого року Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк одружилися. Вони розписалися у Харкові. На той час Костянтин вже долучився до лав ЗСУ. Пара знялась у кліпі Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?".

