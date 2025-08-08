Анастасія зізналась, що не наважувалась розповісти про аб'юзивні стосунки 4 роки, однак напередодні свого 30-річчя вирішила поділитись цією історією. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм дівчини.

Дивіться також Як сьогодні живе "Міс Україна" Анна Заячківська, яка стала жертвою домашнього насильства

Костянтина Темляка звинуватили у насильстві

Колишня дівчина Костянтина Темляка опублікувала в інстаграмі допис, в якому назвала актора "тираном, аб'юзером, маніпулятором і нарцисом". За її словами, він також має алкогольну і наркотичну залежність.

Анастасія розповіла, що Костянтин неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності й щодня ламав дівчину як особистість.

Одного разу (вже не в стосунках), бувши в неадекватному стані, повалив мене у квартирі на підлогу і вдарив ногами по голові – вранці вдало про це забув,

– пригадала Анастасія.

Дівчина додала, що щоразу, коли хотіла піти від Темляка, він шантажував її самогубством. Анастасія стверджує, що актор їй зраджував і влаштовував емоційні гойдалки: спершу принижував, а потім зізнавався у коханні.

Колишня обраниця актора каже, що чоловік "виправдовував свої залежності від алкоголю та наркотичних речовин тим, що він смертельно хворий". Анастасію ж звинувачував у нерозумінні.

Постійно наголошував на тому, що я "ніхто" – людина без вищої освіти й сенсу життя, бо вважав професію актора найпрестижнішою. Коли у мене стались на фоні всього депресія та тривожний розлад – не вірив та насміхався з мене, тим самим вганяв мене в жахливий стан ще більше,

– зазначила дівчина.

Анастасія стверджує, що не мала права спілкуватися з чоловіками, носити відритий одяг, публікувати фотографії, де хоча б трохи видно тіло, а згодом й ті, де видно обличчя. Дівчина додала, що Темляк міг читати її листування.

За словами Анастасії, вона мала приходити додому до опівночі й проводити з Костянтином весь свій час.

Я навчилась контролювати не лише слова, а навіть інтонацію і міміку. Один "не такий" погляд і починалась сварка. Я постійно мусила щось "доводити". Його улюблена фраза: "Клянись". Бо без "клятви" я автоматично ставала брехухою. Я мала казати, що неправа, навіть коли це було не так, щоб він заспокоївся,

– зізналась вона.

До допису Анастасія прикріпила відео й листування з Костянтином як докази своїх слів.

Анастасія зізналась, що навіть після всього, що пережила, виправдовувала Костянтина, вірила, що актор зміниться, шукала в ньому щось хороше. Дівчина зауважила, що довго не могла завершити ці стосунки.

"Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насилля (бо тягав в основному він мене за волосся, чи міг штовхнути і я падала і синців не залишалось), та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду", – написала колишня дівчина Темляка.

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення

Костянтин Темляк уже прокоментував звинувачення у насильстві, заявивши, що його колишня дівчина розповіла правду. Актор зазначив, що дійсно шкодив Анастасії фізично, зловживав алкоголем і наркотиками.

Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність,

– наголосив він.

Темляк поділився, що став ініціатором завершення цих стосунків. За словами актора, коли він повідомив Анастасії, що їм потрібно розійтися, вона сказала, що "зіпсує йому життя".

Костянтин стверджує, що Анастасія не прийняла його вибачення, коли стосунки закінчувалися. Після початку повномасштабного вторгнення актор написав дівчині, що бажає їй добра, але отримав відповідь: "надіюсь, ти здохнеш". Після цього спілкування завершилося.

Я хотів би ще раз публічно попросити вибачення перед тобою. Це був страшний період нашого життя, це були дуже нездорові взаємно стосунки. Я зробив багато речей, за які мені дуже соромно і досі,

– зазначив Темляк.

Костянтин додав, що це не єдиний досвід нездорових стосунків у його житті, і перепросив у тих людей вибачення.

Актор також попросив вибачення у тих, кого ця ситуація зачепила.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити й стати тим, ким я є тепер", – підсумував Темляк.

Анастасія Нестеренко, дружина Костянтина Темляка, наразі ситуацію не прокоментувала.