Анастасия призналась, что не решалась рассказать об абьюзивных отношениях 4 года, однако накануне своего 30-летия решила поделиться этой историей. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм девушки.

Константина Темляка обвинили в насилии

Бывшая девушка Константина Темляка опубликовала в инстаграме сообщение, в котором назвала актера "тираном, абьюзером, манипулятором и нарциссом". По ее словам, он также имеет алкогольную и наркотическую зависимость.

Анастасия рассказала, что Константин неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и реальности и ежедневно ломал девушку как личность.

Однажды (уже не в отношениях), будучи в неадекватном состоянии, повалил меня в квартире на пол и ударил ногами по голове – утром удачно об этом забыл,

– вспомнила Анастасия.

Девушка добавила, что каждый раз, когда хотела уйти от Темляка, он шантажировал ее самоубийством. Анастасия утверждает, что актер ей изменял и устраивал эмоциональные качели: сначала унижал, а потом признавался в любви.

Бывшая избранница актера говорит, что мужчина "оправдывал свои зависимости от алкоголя и наркотических веществ тем, что он смертельно болен". Анастасию же обвинял в непонимании.

Постоянно подчеркивал на том, что я "никто" – человек без высшего образования и смысла жизни, потому что считал профессию актера самой престижной. Когда у меня произошли на фоне всего депрессия и тревожное расстройство – не верил и насмехался надо мной, тем самым вгонял меня в ужасное состояние еще больше,

– отметила девушка.

Анастасия утверждает, что не имела права общаться с мужчинами, носить отрытую одежду, публиковать фотографии, где хотя бы немного видно тело, а впоследствии и те, где видно лицо. Девушка добавила, что Темляк мог читать ее переписку.

По словам Анастасии, она должна была приходить домой до полуночи и проводить с Константином все свое время.

Я научилась контролировать не только слова, а даже интонацию и мимику. Один "не такой" взгляд и начиналась ссора. Я постоянно должна была что-то "доказывать". Его любимая фраза: "Клянись". Потому что без "клятвы" я автоматически становилась лгуньей. Я должна была говорить, что неправа, даже когда это было не так, чтобы он успокоился,

– призналась она.

К сообщению Анастасия прикрепила видео и переписки с Константином как доказательства своих слов.

Анастасия призналась, что даже после всего, что пережила, оправдывала Константина, верила, что актер изменится, искала в нем что-то хорошее. Девушка заметила, что долго не могла завершить эти отношения.

"Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков и недостаточное количество доказательств насилия (потому что таскал в основном он меня за волосы, или мог толкнуть и я падала и синяков не оставалось), и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида", – написала бывшая девушка Темляка.

Константин Темляк отреагировал на обвинения

Константин Темляк уже прокомментировал обвинения в насилии, заявив, что его бывшая девушка рассказала правду. Актер отметил, что действительно вредил Анастасии физически, злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Мне очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность,

– подчеркнул он.

Темляк поделился, что стал инициатором завершения этих отношений. По словам актера, когда он сообщил Анастасии, что им нужно разойтись, она сказала, что "испортит ему жизнь".

Константин утверждает, что Анастасия не приняла его извинения, когда отношения заканчивались. После начала полномасштабного вторжения актер написал девушке, что желает ей добра, но получил ответ: "надеюсь, ты сдохнешь". После этого общение завершилось.

Я хотел бы еще раз публично попросить прощения перед тобой. Это был страшный период нашей жизни, это были очень нездоровые взаимно отношения. Я сделал много вещей, за которые мне очень стыдно и до сих пор,

– отметил Темляк.

Константин добавил, что это не единственный опыт нездоровых отношений в его жизни, и извинился у тех людей извинения.

Актер также попросил прощения у тех, кого эта ситуация задела.

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я есть теперь", – подытожил Темляк.

Анастасия Нестеренко, жена Константина Темляка, пока ситуацию не прокомментировала.