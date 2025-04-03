Анна родилась и выросла в Ивано-Франковске в христианской семье. Училась в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника, а в студенческие годы еще и возглавила христианскую общину и изучала иконопись. Что известно о жизни Заячковской и где она проживает сейчас, читайте в материале Show24.

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Моделинг и гражданская позиция

Анна имеет титул "Княгини Прикарпатья 2012", является "Топ-моделью Украины 2013", а также завоевала звание "Мисс Украина 2013".

В 2013 году она поехала на Бали, чтобы представить нашу страну на конкурсе "Мисс Мира". Заячковская попала в список 15 лучших конкурсанток, а в конкурсе талантов заняла 3 место.

Анна Заячковская / Фото из соцсетей

Во время Революции Достоинства модель не осталась в стороне. Она несколько месяцев на Майдане готовила еду и помогала медикам. Когда Россия начала полномасштабную войну, Анна поддержала Украину. Она регулярно освещала в своих соцсетях актуальные новости о российской агрессии и часто приезжала из-за границы на Родину.

Мужчина, поднявший на Заячковскую руку

В свое время "Мисс Украина" переехала в Милан, где продолжила работать моделью. Там она вышла замуж за миллионера Джанлуки Черваро. Однако семейная сказка превратилась в ужасную картину. Вскоре после бракосочетания бизнесмен поднял на Анну руку и бросил ее на пол.

В первый месяц после регистрации брака, при первом моем высказывании мысли, он поднял на меня руку, бросил меня на пол. Я была совсем не готова к такому. Я не конфликтный человек, очень хочу все обсуждать. Но он постоянно вел монологи, чаще всего ночью – говорил долго, изнурительно, просто выпивал из меня всю энергию,

– рассказывала Анна.

Модель сбежала от мужа через 7 месяцев после свадьбы. Она оставила обручальное кольцо и записку и покинула дом. Заячковская также делилась, что экс-возлюбленный был довольно агрессивным и не умел слушать. А во всех проблемах он обвинял жену.

Анна Заячковская с бывшим мужем / Фото из соцсетей

Свободно ли сердце Анны сегодня – неизвестно.

Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", призналась, что стала жертвой насилия в 6-летних отношениях. Она рассказала о физическом и моральном насилии со стороны мужа, что продолжалось даже после рождения ребенка.

Где сейчас Анна Заячковская

После неудачного брака Анна поселилась в Риме, а потом перебралась в Нью-Йорк, где, вероятно, проживает и сейчас. Сейчас трудно узнать другие детали о жизни модели, ведь она скрыла страницу в инстаграме от лишних глаз.

Анна Заячковская скрыла соцсети / Скриншот инстаграм-страницы

Но известно то, что "Мисс Украина" сейчас занимается моделингом не так активно, как было раньше. Она отдает предпочтение творчеству, а именно – создает картины. Более того, у нее было уже несколько персональных выставок.

Анна Заячковская рисует картины / Фото из соцсетей